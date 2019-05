Zanieczyszczona ropa z Rosji. Białoruś wznowi tranzyt pod koniec lipca

- Niestety, na terytorium Białorusi ciągle pozostaje duża ilość ropy, która nie spełnia norm dotyczących chlorków organicznych. Jest to ok. 1,2 mln ton, co jest przeszkodą zarówno dla pełnej produkcji naszych rafinerii, jak i dla tranzytu ropy rurociągiem Przyjaźń - powiedział dyrektor Biełnaftachim Andrej Rybakou, cytowany w depeszy PAP.