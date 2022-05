Zarabianie w internecie - na co należy uważać, żeby nie zostać oszukanym?

Z czego wynika rosnąca popularność pracy w internecie?

Zarabianie w internecie to bez wątpienia ogromna wygoda. Możemy pracować zdalnie, z dowolnego miejsca na świecie. Nie mamy odgórnie ustalonych godzin pracy i nie musimy codziennie dojeżdżać do biura. Możemy pracować w każdej chwili, zarówno w tygodniu, jak i w weekendy. Praca w sieci daje nam zatem dużą elastyczność i wygodę.

Na co należy zwrócić uwagę, szukając pracy w internecie?

Zwróćmy również uwagę na formę ogłoszenia. Pracodawca powinien zawrzeć w ogłoszeniu informacje, takie jak nazwa firmy i jej adres , dokładne wymagania na dane stanowisko oraz zakres obowiązków, a także kontak t (e-mail lub nr telefonu) do rekrutacji. Dzięki temu będziemy mogli od razu sprawdzić pracodawcę oraz to, czym jego firma się zajmuje i czy rzeczywiście istnieje.

Jakie ogłoszenia o pracę powinny wzbudzić naszą czujność?

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę o współpracy przez internet?

Jakie oszustwa czekają na szukających pracy w internecie?

Poszukując pracy w sieci, możemy też natrafić na pracodawców, którzy wymagają od nas wpłacenia symbolicznej kwoty. W tym celu wysyłają formularz, który pozornie przekierowuje nas na stronę naszego banku. W rzeczywistości nie jest to oficjalna strona banku, a my wpisując dane do logowania, dajemy do nich dostęp osobom trzecim. Wówczas dana osoba przechwytuje nasze dane i może dowolnie rozporządzać naszymi finansami, czyszcząc nasze konto do zera.