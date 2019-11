Zasiłki pielęgnacyjne poszły w górę. Wkrótce wzrosną też świadczenia pielęgnacyjne

1 listopada wzrósł zasiłek pielęgnacyjny – z dotychczasowych 184,42 zł do 213 zł. To druga, po ubiegłorocznej, podwyżka tego świadczenia. Ministerstwo rodziny chwali się, że w sumie po kilkunastu latach zaniedbań świadczenie wzrosło o 62,84 zł, czyli o 40 proc. – informuje "Super Express".

Z początkiem stycznia w górę pójdzie również świadczenie pielęgnacyjne – z 1830 zł do ok. 2 080 zł. Świadczenie to powiązane jest z płacą minimalną, a ta wzrośnie właśnie od 1 stycznia.