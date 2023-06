Zbożowy zgrzyt po wizycie Andrzeja Dudy w Kijowie. Jest reakcja kancelarii

Andrzej Duda kolejny raz odwiedził Kijów razem z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Po wizycie doszło do pewnego zgrzytu, który dotyczył kwestii zbożowych.

Do zamieszania przyczynił się wpis, który pojawił na profilu KyivPost na Twitterze. Dotyczył on rzekomego zniesienia "blokady importu" ukraińskiego zboża 15 września.

Szybka reakcja Kancelarii Prezydenta

Do wpisu odniósł się szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz.

Wpis na temat zniesienia ograniczeń zniknął z profilu KyivPost. Przypomnijmy, że 15 kwietnia Polska zamknęła granicę dla zbóż i towarów przywożonych z Ukrainy. Była to jednostronna decyzja naszego kraju — tymczasem ustalenia dotyczące ograniczeń w handlu muszą być podejmowane przez całą Wspólnotę.

Wpis KievPost dotyczył pytań, które padły w trakcie konferencji w Kijowie. Andrzej Duda w ten sposób odniósł się do kwestii ograniczeń w trakcie wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim :

Zakaz importu ukraińskich produktów

28 kwietnia KE osiągnęła porozumienie z "piątką" w sprawie zakazu importu ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Weszło ono w życie od 2 maja. Zgodnie z nim nie można swobodnie dopuszczać do obrotu ukraińskich nasion: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Natomiast nadal mogą one przejeżdżać w tranzycie przez piątkę wspomnianych państw. Obecne regulacje mają obowiązywać do 15 września.