Zdrowie na kredyt. Czy leczenie na raty ma sens?

Kolejną różnicą jest wysokość kwoty, jaką możesz przeznaczyć na koszty okołozabiegowe - w przypadku pożyczki na finansowanie leczenia jest to ustalony procent od kwoty głównej (przeważnie 20%, jednak nie więcej niż 3 tys. złotych), a w przypadku pożyczki udzielonej przez bank, sam ustalasz kwotę, którą chcesz przeznaczyć na ten cel.

Karty kredytowe mogą również okazać się dobrym wyborem, jeśli kwota, której potrzebujemy, jest stosunkowo niska, a my mamy pewność, że uda nam się ją w niedługim okresie spłacić. Wybierając kartę kredytową, należy pamiętać o tym, aby okres bezodsetkowy był możliwie najdłuższy, ponieważ jest to czas, w którym bank nie pobiera żadnych odsetek za wykonane transakcje. Chcąc wybrać najtańszą ofertę, warto zwrócić uwagę również na to, czy bank pobiera opłatę roczną lub opłatę za wydanie karty kredytowej oraz ile wynosi minimalny limit kredytowy.