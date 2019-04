Ziemniaki znakowane flagą państwa. Minister Ardanowski podpisał rozporządzenie

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podpisałem rozporządzenie, które wprowadzi znakowanie ziemniaków flagą państwa, z którego one pochodzą - napisał na swoim Twitterze minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Resort - w wydanym przez siebie komunikacie - uzupełnia, że "rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych zostało przekazane do publikacji".

Nowelizacja rozporządzenia ma spowodować, że klienci będą mieli jasność co do kraju pochodzenia ziemniaków dostępnych w obrocie detalicznym. Już nie tylko w formie pisemnej będzie wskazane państwo pochodzenia - tej informacji będzie towarzyszyć wizerunek flagi danego państwa.

Jak czytamy w rozporządzeniu, "informacje dotyczące państwa pochodzenia i wizerunku flagi państwa pochodzenia podaje się na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio ich prezentacji. Informację dotyczącą państwa pochodzenia ziemniaków podaje się z zastosowaniem czcionki o wysokości nie niższej niż użyta do prezentacji ich nazwy. Wysokość wizerunku flagi państwa pochodzenia ziemniaków nie może być niższa niż wysokość czcionki użytej do prezentacji ich nazwy".

Rozporządzenie zakłada ponadto, że opakowane ziemniaki, które trafiły do sprzedaży zgodnie z dotychczasowymi przepisami dotyczącymi znakowania, mogą pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 roku.