Atak zimy zaskoczył Wyspiarzy. 200 szkół zamkniętych

Ponad 200 szkół w Wielkiej Brytanii zostało zamkniętych z powodu ataku zimy i intensywnych opadów śniegu i nowych ostrzeżeń pogodowych. Jak informuje "Independent", Met Office wydało ostrzeżenia dotyczące śniegu i lodu na wtorek i środę, co może prowadzić do unieruchomienia pojazdów, przerw w dostawie prądu oraz odcięcia terenów wiejskich.

Atak zimy paraliżuje szkoły

We wtorek po południu zgłoszono zamknięcie ok. 140 szkół w Walii, 50 w West Midlands i 20 w Derbyshire. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura spadła poniżej zera, osiągając -11,2 stopni w Braemar w Aberdeenshire. Śnieg pokrył wiele regionów, a w Watnall w Nottinghamshire zanotowano 12 cm śniegu.

Zimowa aura spowodowała również zakłócenia w transporcie kolejowym. Do godziny 11 we wtorek, 64 z 120 planowanych kursów kolei East Midlands Railway zostało odwołanych lub opóźnionych o co najmniej pół godziny. Met Office ostrzega przed dalszymi zagrożeniami zimowymi w nadchodzących dniach, w tym przed opadami śniegu i lodu.