Złe prognozy dla Chin. Źródło problemu cały czas to samo

Gospodarka Chin w opałach. Nowe prognozy

Analitycy zauważyli, że populacja Chin, zgodnie z szacunkami ONZ, osiągnęła szczyt w 2021 r. na poziomie 1,426 mld i spadnie do 1,416 mld do 2030 r. i 1,313 mld do 2050 r. "Populacja w wieku produkcyjnym prawdopodobnie spadnie z 980 mln lub 69 proc. populacji obecnie do 770 mln lub 58 proc. populacji do 2050 r." - wynika z prognoz ekonomistów GS. Jednocześnie odsetek osób powyżej 65 roku życia wzrośnie z obecnego poziomu ok. 14 proc. populacji do ok. 30 proc. w 2050 r. - dodali.