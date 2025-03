Złoto przekroczyło kolejną granicę. Coraz więcej kruszcu płynie przez ocean

Złoto płynie przez ocean

Złoto wyzwaniem nie tylko logistycznym

Przepływ złota do Nowego Jorku ujawnił czysto fizyczne ograniczenia. Zazwyczaj rynek opiera się na transakcjach elektronicznych. Teraz jego podstawą jest fizyczne przemieszczanie sztabek. Główną przeszkodą w łańcuchu dostaw stały się procedury w skarbcach Banku Anglii. Pracownicy, którzy przenoszą złoto ze skarbców, muszą być dokładnie sprawdzeni, odpowiednio przeszkoleni i wystarczająco silni, by przez cały dzień podnosić ciężkie sztabki. Poziom zatrudnienia nie może zostać szybko zwiększony, aby zaspokoić krótkoterminowy popyt .

Podróż sztabek złota do Nowego Jorku zazwyczaj rozpoczyna się głęboko pod ziemią, w jednym z dziewięciu skarbców złota pod Bankiem Anglii w sercu londyńskiego City. Stamtąd sztabki są przewożone opancerzonymi ciężarówkami na lotnisko Heathrow i transportowane samolotem pasażerskim do Zurychu. Ze względów ubezpieczeniowych samoloty pasażerskie przewożą jednorazowo tylko 5 ton złota .

Z Zurychu złoto jest przewożone do rafinerii, gdzie jest przetapiane i odlewane na nowo, zanim wróci do samolotu lecącego do USA. Koszt całej podróży między Londynem a Nowym Jorkiem - w tym transport i przetapianie - wynosi około 3-5 dolarów za uncję według World Gold Council.

Dziś, gdy obawy przed cłami na złoto oststecznie maleją, przepływ złota do Nowego Jorku spada. Jeśli protekcjonistyczne dążenia Trumpa faktycznie ominą metale szlachetne, handlowcy spodziewają się odwrócenia trendu. Inwestorzy zaczną bowiem zwracać uwagę na niższe koszty przechowywania w Londynie. Gdy to nastąpi, szwajcarskie piece do przetapiania złota ponownie będą działać przez całą dobę, ale w przeciwnym kierunku - podsumowuje "Financial Times".