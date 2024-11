Zmasowany atak Rosji. Putin uderza w czuły punkt Ukrainy

"Operator systemu przesyłowego w trybie pilnym wprowadził awaryjne wyłączenia zasilania. Tam, gdzie to możliwe, ratownicy i energetycy już pracują nad wyeliminowaniem skutków" - dodał Hałuszczenko.)

Ogromne straty Ukrainy

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol we wrześniu przekonwał, że system energetyczny Ukrainy przetrwał dwie ostatnie zimy, ale "tegoroczna będzie jego najtrudniejszym jak dotąd testem".

Agencja wezwała m.in. kraje europejskie do przyśpieszenia "dostarczania sprzętu i pojedynczych elementów" pozwalających wyremontować elektrownie oraz do zwiększenia zdolności do importowania prądu i gazu z Unii Europejskiej.