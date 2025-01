Zmiana u giganta. Ruszył konkurs na prezesa PZU

Gość przegrywa w konkursie na prezesa, potem trafia do rady nadzorczej, źeby nadzorować tego z którym przegrał, a następnie ta sama rada nadzorcza, która wcześniej go odrzuciła, odwołuje tego, który wygrał konkurs. Natura nie znosi próżni, więc nasz bohater zostaje delegowany do pełnienia obowiązków szefa firmy z zadaniem przeprowadzenia oceny członków zarządu wybranych w konkursie przez radę nadzorczą!!! Tak - chodzi ciągle o tę samą grupę niezależnych osób, które wcześniej uznały, że się gość nie nadaje. I uwaga - teraz ogłaszają konkurs... na prezesa🤣 Już widzę tłum poważnych ludzi, którzy zgłoszą się do tego cyrku. Bareja by tego nie wymyślił.