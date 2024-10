Fotowoltaika po nowemu. Idą zmiany dla właścicieli paneli

Zobacz także: Pompa ciepła to nie wszystko. Warto pomyśleć o kolejnej inwestycji

Fotowoltaika na nowych zasadach. Oto szczegóły

Zgodnie z najnowszym projektem, wysokość zwrotów w net-billingu będzie zwiększona z 20 do 30 procent. Dodatkowo zapowiada się, że skróceniu ulegną terminy związane z procedurami dla wybranych instalacji OZE, takimi jak te montowane na budynkach: panele fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła i inne urządzenia potrzebne do przyłączenia do sieci.