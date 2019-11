Szykują się zmiany w rządzie, dla których dobrym impulsem były wybory do parlamentu. Władze rządzącej koalicji cały czas debatują nad podziałem stołków, pojawił się pomysł zmiany Ministerstwa Środowiska w Ministerstwo Klimatu. Jak ustalił portal next.gazeta.pl, na czele nowego resortu miałby stanąć Michał Kurtyka, obecny wiceminister środowiska. Za to Henryk Kowalczyk, obecny minister środowiska, miałby wrócić do pracy w parlamencie.