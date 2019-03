Zmiany w zasadach wynajmu mieszkań komunalnych. Gminy będą sprawdzać zarobki lokatorów.

Nowe przepisy wejdą w życie 21 kwietnia. To efekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która ma m.in. zmniejszyć kolejki oczekujących na przydział mieszkania.

- Docelowo do 2030 r. samorządy gminne powinny dysponować możliwościami zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wszystkich gospodarstw domowych oczekujących aktualnie na najem mieszkania od gminy. Według stanu na koniec 2014 r. na najem mieszkania gminnego oczekiwało 165,2 tys. gospodarstw domowych - czytamy w komunikacie ministerstwa inwestycji i rozwoju.

Nowe przepisy to część Narodowego Planu Mieszkaniowego. Zmiany będą obowiązywać w całym kraju, ale samorządy muszą do nich dopasować lokalne zasady związane z wynajmowaniem mieszkań komunalnych.

Zmianę samorządowych przepisów zapowiedział już łódzki magistrat. Najemcy będą musieli przedstawić urzędnikom dane o dochodach z 3 miesięcy wstecz. W przypadku przekroczenia progu dochodowego uprawniającego do gminnego lokalu lokator dostanie podwyżkę czynszu. Stawką będzie różnica między zarobkami a progiem dochodowym

Jak zapowiada wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, po 21 kwietnia urząd sprawdzi wszystkich lokatorów mieszkań komunalnych. Weryfikacji nie będą za to podlegać mieszkańcy lokali socjalnych.

- Co 2,5 roku będziemy sprawdzać dochód najemcy lokalu komunalnego. Dzisiaj próg dochodowy uprawniający do najmu lokalu komunalnego wynosi 2255 zł. Jeśli za 2,5 pół roku będzie na takim samym poziomie i zostanie przekroczony, najemca będzie musiał obowiązkowo zaakceptować wzrost czynszu. Jeśli odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, umowa zostanie wypowiedziana, a lokator straci prawo do mieszkania. Umowy najmu sprzed 21 kwietnia zachowują ważność na okres, na jaki zostały zawarte - czytamy w komunikacie na stronie łódzkiego magistratu.