Zniszczona przez powódź gmina dostaje miliony. Wybuduje mieszkania komunalne

Dotknięty powodzią Lądek-Zdrój został do tej pory wsparty przez kilkadziesiąt samorządów - powiedział PAP burmistrz Tomasz Nowicki. Wsparcie jest różne - od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych. Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. do budowy nowych mieszkań komunalnych.