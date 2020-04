Zrzeszenie właścicieli 305 obiektów handlowych ma propozycje na przetrwanie kryzysu. Apeluje do rządu

Grupa właścicieli 305 centrów i obiektów handlowych - Grupa 305 - chce porozumienia z najemcami. Grupa apeluje także do rządu o niezwłoczne uruchomienie działań osłonowych w tym m.in, przywrócenie na stałe niedziel handlowych, rezygnację na stałe z podatku galeryjnego i podatku od sprzedaży detalicznej, wprowadzenie mechanizmu bezproblemowego odraczania przez banki rat kapitałowych do końca 2020 roku.

Grupa 305 proponuje, by najemcy, którzy uzyskają obrót miesięczny mniejszy niż 70 proc. średniego miesięcznego obrotu z 2019 roku, otrzymali rabaty w czynszu adekwatne do lokalizacji i sytuacji najemcy oraz zakresu wsparcia/pomocy ze strony rządu w okresie od 6 do 12 miesięcy od daty zniesienia ograniczeń. Warunkiem obniżki ma być przedłużenie umów najmu o okres odpowiadający co najmniej okresowi korzystania z ulg w czynszu.