ZUS cofa lewe zwolnienia i odbiera zasiłki. Tylko na Podkarpaciu na kwotę 900 tys. zł

Jak mówi Dyląg, od stycznia do czerwca tego roku ZUS skontrolował na Podkarpaciu 4839 osób będących na zwolnieniach lekarskich. - W konsekwencji wobec 433 osób cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę 602,5 tys. zł. Ponadto przeprowadzone zostały kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Na ich skutek 721 osób zostało uznanych za zdolnych do pracy i wobec nich cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę 286 tys. zł - powiedział regionalny rzecznik ZUS-u.