Związkowcy blokują wysyłkę węgla. Chcą 10 tys. zł brutto

KUŹWA ! Inflacja i kryzys dotyka wszystkich Polaków, ale jak widać tylko jedna grupa zawodowa szantażując innych chce być traktowana extra ! I jak zawsze to górnicy ! Ja wiem, że to ciężka i niebezpieczna praca, ale z łapanki ludzie w kopalniach nie pracują, a z własnego wyboru. I do tego w porównaniu ze zwykłymi innymi Plakami zarabiają nieporównywalnie więcej właśnie dlatego. Więc nóż mi się otwiera w kieszeni jak czytam, że związkowcy górniczy grożą zablokowaniem wysyłki węgla jeśli nie dostaną kolejnego dodatku. Czyli co ? Inni będą bez prądu czy ciepła bo górnicza brać chce być znowu traktowana lepiej niż inni. Ja żadnego dodatku nie dostaje z powodu inflacji jak i ponad 95 % pozostałych zwykłych obywateli. Więc dlaczego ci wybrańcy mają go dostać, i to kolejny raz ? Tylko dlatego, że szantażują całą resztę ? Kpina, by nie powiedzieć chamstwo. Naprawdę chyba potrzeba było w Polsce kogoś takiego jak Margaret Thatcher, która bez cienia skrupułów spacyfikowała podobne zachowania swoich górników i ani Wielka Brytania się nie zawaliła, ani społeczeństwo brytyjskie nie tęskniło specjalnie za również ciągłymi protestami i wymuszaniem jak nie kolejnych przywilejów to prób zachowania nieopłacalnych i kosztujących miliony funtów innych kopalni. To dzięki niej UK stało się krajem bogatym i celem ludzi szukających lepszego bytu. W Polsce brakuje kogoś takiego.