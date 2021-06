Zwolnienie z PIT dla rodzin wielodzietnych. Koszt to 250 mln zł rocznie

Koszt zwolnienia z podatku dochodowego dla rodzin z co najmniej czworgiem dzieci to ok. 250 mln zł rocznie, potwierdził PAP w źródle zbliżonym do resortu finansów. Obecnie za czwarte oraz kolejne dzieci przysługuje odliczenie od podatku w wysokości po 2700 zł. Nie wiadomo, czy nowe odliczenie byłoby limitowane wysokością dochodu.