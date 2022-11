Życie milionów osób jest zagrożone. WHO ostrzega

Druzgocący wpływ rosyjskich ataków na zdrowie ludności

Dodał, że WHO odnotowała ponad 700 ataków na ukraińskie placówki służby zdrowia od początku rosyjskiej inwazji, co, jego zdaniem, stanowi "wyraźne naruszenie" międzynarodowego prawa humanitarnego.

Oznacza to, że setki szpitali i placówek służby zdrowia nie są już w pełni funkcjonalne. Spodziewamy się, że kolejne dwa do trzech milionów ludzi opuści swoje domy w poszukiwaniu ciepła i bezpieczeństwa — zaznaczył przedstawiciel WHO.