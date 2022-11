15 tys. zł mandatu za niezgłoszenie gotówki na granicy. Bolesny efekt kontroli w Medyce

Do zdarzenia doszło na przejściu granicznym w Medyce. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z tego przejścia bardzo trafnie wytypowali do szczegółowej kontroli autokar, który wjeżdżał z Ukrainy do Polski. Jak podaje rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, w odnalezieniu kontrabandy pomogło urządzenie RTG i czujny nos psa Cedra.