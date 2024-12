Setki milionów złotych z KPO dla spółki Dominiki Kulczyk

Dodano, że finansowanie posłuży zabezpieczeniu wkładów do projektów budowy morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Umowa z Polenergią to pierwsza pożyczka z KPO na morskie farmy wiatrowe.

Polenergia, gdzie przewodniczącą rady nadzorczej jest Dominika Kulczyk, rozwija morskie farmy wiatrowe Bałtyk we współpracy z norweskim Equinorem. Łącznie będą dysponować one mocą wytwórczą do 3000 MW, co pozwoli zasilić 4 mln gospodarstw domowych.