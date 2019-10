Analiza poranna - Amerykańska gospodarka jednak nie taka silna

Wczorajszy spadek wskaźnika ISM dla amerykańskiego sektora przemysłowego do najniższego poziomu od czasu kryzysu finansowego zmienił postrzeganie koniunktury w USA, która dotychczas pozostawała względnie odporna na globalne spowolnienie gospodarcze. Wskaźnik we wrześniu spadł do najniższego poziomu od 2009 r., podobnie jak PMI dla przemysłu w Niemczech, co jest potwierdzeniem rozszerzających się problemów tego sektora. Co więcej widać już, że spowolnienie w niemieckiej gospodarce zaczyna szerzej rozlewać się na strefę euro oraz sektor usługowy. Część uczestników rynku liczy jeszcze na to, że podczas przyszłotygodniowych rozmów handlowych uda się uzyskać przynajmniej częściowe porozumienie pomiędzy USA a Chinami, co mogłoby skutkować cofnięciem części ceł i poprawą perspektyw gospodarczych. Jeśli tak się nie stanie, a konflikt handlowy będzie dalej eskalowany, to w połączeniu z silnym spowolnieniem koniunktury będzie to stanowić mieszankę, która generowałaby silną presję spadkową na rynku akcyjnym. Obecnie

kwestie handlowe pozostają w centrum uwagi inwestorów, a rynek w dniu dzisiejszym praktycznie zlekceważył kolejną próbę rakietową przeprowadzoną przez Koreę Północną.