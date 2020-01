Analiza poranna - Czy Bank Anglii zdecyduje się mocniej wesprzeć brytyjską gospodarkę?

W tej kwestii mamy bowiem do czynienia z utrzymaniem status quo i brakiem dalszych rozstrzygnięć. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wraz z końcem stycznia wydaje się niezagrożone, natomiast wyzwaniem pozostają późniejsze negocjacje handlowe. Podczas dzisiejszego poranka para GBPUSD znajduje się w okolicy czwartkowych minimów, które zostały osiągnięte po tym jak Carney stwierdził, że istnieje przestrzeń do rozszerzenia programu QE, a wśród bankierów centralnych toczy się dyskusja odnośnie wsparcia gospodarki w najbliższym okresie. Jeden z nich, Gertjan Vlieghe, zapowiedział wczoraj że w bieżącym miesiącu zagłosuje za obniżką kosztu pieniądza, w razie braku oznak poprawy koniunktury. W tym kontekście istotna wydaje się publikacja najbliższych danych makro. Już dziś o godz. 10:30 poznamy serie danych za listopad w postaci odczytów bilansu handlu zagranicznego, dynamiki PKB oraz produkcji przemysłowej. Spośród reszty walut pozytywnie wyróżniają się dolar australijski oraz nowozelandzki, tuż przed

funtem znajduje się natomiast japoński jen, wskazując na utrzymywanie się w początku nowego tygodnia apetytu na ryzyko. Główna para walutowa próbuje kontynuować piątkowe wzrosty, zapoczątkowane przez publikacje rozczarowującego raportu z amerykańskiego rynku pracy. USDJPY dociera natomiast do oporu w okolicy 109.70, skutecznie powstrzymującego w ubiegłym miesiącu powyższą parę przed dalszymi zwyżkami.