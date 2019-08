Analiza poranna - Obawy przed spowolnieniem

Podsycone zostały one przez najgorsze od lat 90-tych dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej z Chin, co z kolei pociągnęło za sobą wzrost cen obligacji skarbowych na świecie. Rentowność w przypadku amerykańskich 30-latek spadła poniżej 2%, co rodzi obawy o nasilenie się zjawisk recesyjnych. W takim środowisku inwestorzy wyzbywają się bardziej ryzykownych aktywów. W trakcie sesji azjatyckiej sentyment poprawił się nieco po tym jak Ludowy Bank Chin przeprowadził operacje zwiększające płynność na rynku, niemniej jednak trudno aby w zasadniczy sposób zmieniło to obraz bieżącej sytuacji. Oprócz danych z Chin, sentyment w dniu wczorajszym pogorszyły spekulacje dotyczące odłożenia w czasie ceł na chińskie towary, które podyktowane miało być troską o amerykańskich konsumentów przed zbliżającym się zakupowym sezonem świątecznym, co wskazuje na brak złagodzenia kursu ze strony Stanów Zjednoczonych. Z drugiej jednak strony sugeruje to coraz silniejszą konieczność liczenia się administracji USA z

konsekwencjami gospodarczymi swoich decyzji. Potwierdzeniem utrzymujących się ryzyk dla dalszego przebiegu koniunktury gospodarczej jest utrzymujący się wysoki popyt na najbezpieczniejsze aktywa jak frank szwajcarski, japoński jen czy złoto.