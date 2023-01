Bank centralny Szwajcarii nie wspomoże budżetu państwa. Zanotował 132 miliardy franków straty

Z szacunków SNB wynika, że roczna strata wyniesie ok. 132 miliardów franków (143 miliardy dolarów), czyli ponad pięciokrotnie więcej niż wynosił poprzedni rekord. Największa część tej straty – 131 miliardów franków – wynika z załamania się wyceny dużych pakietów akcji w walutach obcych. To efekt trwających dekadę zakupów mających na celu osłabienie franka.

Rząd federalny nie otrzyma przelewu

Tym samym wartość rezerw walutowych SNB spadła w ubiegłym roku o ok. 17 proc. W grudniu bank posiadał 784 miliardy franków rezerw, a jeszcze rok wcześniej – 945 miliardów franków.

Z kolei pakiety we frankach szwajcarskich straciły ok. 1 miliard franków na wartości. SNB zarobił na posiadanych zasobach złota ok. 400 milionów franków.