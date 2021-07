Opłaty za trzymanie pieniędzy w bankach coraz bliżej. Jest potwierdzenie

Wiceprezes ZBP uważa, że najbardziej prawdopodobne jest to, że jeżeli takie stopy zostaną wprowadzone, to będą one dotyczyły konkretnych produktów depozytowych i określonego progu kwotowego. Tomasz Białek przywołuje też rozwiązania niemieckie i duńskie, gdzie ujemne stopy stosowane są ”masowo”.