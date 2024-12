Będą zmiany w kryptowalutach. "Porażająca skala przestępstw"

" To następstwo unijnego rozporządzenia 2023/1113 zwanego TFR. Do jego wdrożenia już od 30 grudnia br. wzywa przedsiębiorców generalny inspektor informacji finansowej GIIF) - podał "DGP".

Pośrednicy w obrocie kryptowalutami przyjmą procedury AML dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zobowiążą się do ich restrykcyjnego przestrzegania.

"Porażająca skala przestępstw"

Kryptowaluty potrzebują prądu

Bitcoin kosztuje prawie 100 tys. dol., a roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w związku z wydobyciem tej kryptowaluty wynosi 176 terawatogodzin (TWh). To więcej niż ubiegłoroczne zużycie w Polsce. Problem daje się już we znaki Stanom Zjednoczonym i Rosji.

Jak pisaliśmy na money.pl - jdna transakcja bitcoinem zużywa tyle samo prądu, co przeciętny mieszkaniec Ghany lub Pakistanu w trzy lata. Międzynarodowa Agencja Energetyczna oszacowała, że w 2022 roku kryptowaluty odpowiadały za zużycie 0,4 proc. (około 110 terawatogodzin - TWh) - to mniej więcej tyle, ile wynosi całkowite zużycie energii elektrycznej w Holandii. Bazowy scenariusz tej organizacji dla kryptowalut zakłada ponad 40-procentowy wzrost rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2026 roku (160 TWh).