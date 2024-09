Będzie drożej. Od stycznia rząd głębiej sięgnie do kieszeni Polaków

Donald Tusk przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi zapowiadał, że wzrośnie kwota wolna od podatku z 30 do 60 tys. zł. Nie wydarzy się to jednak ani w tym roku, ani w 2025 r. Propozycja ta była zawarta w programie wyborczym "100 konkretów na pierwsze 100 dni" Koalicji Obywatelskiej.

- Trzeba powiedzieć, że to podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł było taką trochę lekkomyślnie złożoną obietnicą, bez wiedzy o tym, jak będzie wyglądać inflacja, dochody nominalne, finanse państwa - komentował w programie "Newsroom" WP prof. Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Podatki i opłaty w górę

Obniżony z 23 do 22 proc. nie zostanie także podatek VAT. "Fakt" przypomina, że według założeń rządu wzrost dochodów VAT wyniesie 50 mld zł. Powodem jest rosnąca inflacja - przy wyższych cenach - więcej pieniędzy trafia z podatków do państwowej kasy.

Natomiast w górę pójdzie akcyza na papierosy, która ma skoczyć o 25 proc. Docelowo za kilka lat paczka papierosów ma kosztować ok. 27 zł. Podwyżka uderzy też w papierosy elektroniczne. Wzrost akcyzy wpłynie też na alkohol - butelka 0,5 l wódki podrożeje przeciętnie o 90 gr z 24,40 zł do 25,30 zł. O kilka groszy wzrośnie cena butelki wina czy piwa.

Także opłaty lokalne pójdą w górę, maksymalne stawki mogą wzrosnąć o 2,7 proc. O ich wysokości zadecydują jednak samorządy. Według założeń rządu maksymalna opłata za psa wyniesie 178,26 zł (wzrost o prawie 5 zł). O 4 gr za metr kwadratowy wzrośnie też podatek od nieruchomości. "Fakt" wyliczył na przykładzie 69-metrowego mieszkania, że będzie drożej łącznie o 2,40 zł. W górę pójdzie też stawka uzdrowiskowa opłacana przez turystów - z 6,21 do 6,38 zł.

Koniec z wakacjami kredytowymi

Od stycznia w górę pójdą ceny prądu. Obecnie rząd nie zakłada przedłużenia tarczy osłonowej dla gospodarstw domowych, ale to może jeszcze ulec zmianie. Według resortu klimatu brak tarczy spowoduje, że rachunki za prąd wzrosną o 25 proc.

Wyższe składki ZUS zapłaci prawie 2 mln osób. "Pracujący na własny rachunek co miesiąc na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne płacą ponad 2 tys. zł miesięcznie. Co się zmieni w przyszłym roku? Jak wynika z naszych symulacji, płatność wzrośnie o 173 zł miesięcznie" - czytamy. Jest to efekt wzrostu przeciętnej pensji brutto.