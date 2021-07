Bitcoin. Czy to koniec martwego sezonu na rynku kryptowalut?

Jeszcze niedawno obserwowaliśmy zejście cen Bitcoina poniżej 30 tys. dol., a już podczas ostatnich kilkunastu godzin Bitcoin przymierzał się do testu 40 tys. dol. Czy to rozpoczęcie nowego trendu wzrostowego? Czy jednak ostatni łabędzi śpiew inwestorów z rynku cyfrowych aktywów?

W momencie, kiedy kryptowalutami interesują się największe firmy technologiczne ze Stanów Zjednoczonych, to powoduje to ruchy wśród inwestorów. Można usłyszeć o pokrywaniu ogromnej ilości krótkich pozycji na kontraktach na Bitcoina.

Na samym końcu warto wspomnieć oczywiście o gigantycznych działaniach banków centralnych na świecie. Wydaje się, że programy skupu aktywów będą prowadzone na gigantyczną skalę w najbliższych latach, co może skłonić inwestorów do próby zabezpieczenia aktywów.

Może to być złoto, choć z drugiej strony może to być jego cyfrowy odpowiednik, czyli Bitcoin. W poniedziałkowy poranek, 26 lipca Bitcoin kosztował ok. 39 tys. dolarów, choć w piątek były to poziomy bliższe 32 tys. dolarów.