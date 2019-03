Brexit uderza w brytyjską walutę. Funt poniżej 5 zł

Wypracowana przez rząd Theresy May umowa brexitowa z Brukselą przepadła. Liczący 585 stron dokument normujący wyjście Wielkiej Brytanii z UE trafił do kosza po raz trzeci z rzędu. Widmo twardego brexitu 12 kwietnia urealnia się.

Ogłoszony przez Spikera Parlamentu (odpowiednika marszałka) werdykt 344 do 286 głosów przeciw umowie Theresy May odbił się na kursie brytyjskiej waluty.