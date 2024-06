Ceny prądu. Prezes URE podał nowe stawki

Urząd Regulacji Energetyki (URE) dodał, że nadal obowiązują przepisy utrzymujące zamrożenie cen, dlatego gospodarstwa domowe zapłacą 500 zł za MWh netto. Taryfy dla pięciu sprzedawców będą obowiązywać do końca 2025 r.

URE przypomina, że od 1 lipca do końca 2024 r. rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym, którego roczne zużycie wyniesie 2 MWh, wzrośnie o 27,5 zł netto miesięcznie.

"Zatwierdzone taryfy to efekt dialogu Regulatora z każdym ze sprzedawców, który trwa do czasu, aż prezes URE nie ma pewności, że finalny, zatwierdzony poziom taryfy odpowiada aktualnym warunkom rynkowym i odzwierciedla uzasadnione koszty działalności prowadzonej przez przedsiębiorców" – wyjaśnił prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.

Taryfy w dół

- Jest wiele przekłamań wokół tego tematu i ludzie spodziewają się nawet 100 proc. podwyżek (ceny energii elektrycznej -przyp. red.). Nieprawda. Maksymalna podwyżka, jaką możemy otrzymać to, według naszych obliczeń, ok. 26 proc. - zapewniła we wtorek w rozmowie w Polsat News szefowa resortu.