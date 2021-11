Co dalej ze stopami procentowymi? Analityk przewiduje dalsze wzrosty stawek

Piotr Bartkiewicz wskazuje, że w miesiąc stopy procentowe wzrosły o 115 pb, ale jego zdaniem to jeszcze nie koniec tegorocznych podwyżek . Według niego do końca 2021 roku stopy wzrosną jeszcze o 75 pb. "Według aktualnych wycen rynkowych stopa referencyjna NBP przekroczy 3,5 proc. w przyszłym roku" - czytamy w analizie.

Mniejsza wartość pieniądza wyhamuje konsumpcyjne zapędy

Innymi słowy: za pieniądze, które przeznaczaliśmy na swoje zachcianki, rozrywkę i przyjemności, kupimy znacznie mniej. Dlatego też spadek wartości pieniądza trzymanego w portfelu wymusi na nas modyfikację planów wydatkowych, ich odraczanie lub nawet całkowitą rezygnację z zakupów. Piotr Bartkiewicz podkreśla, że efekty słabnącego nastroju polskich konsumentów widać już w tym momencie, kiedy inflacja zbliża się do poziomu 7 proc.

Zawirowania na rynku nieruchomości

Przedstawiciel Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych Banku Pekao zakłada, że część osób, które poprzez kredyt finansowały swoją inwestycję, "zostanie wypchnięta z rynku lub zmuszona do upłynnienia inwestycji". Wszystko przez to, że opłacalność inwestycji znacząco spadnie.

Kiedy wyhamują ceny mieszkań?

Zmniejszenie zainteresowania mieszkaniami na rynku pierwotnym nie musi jednak wpłynąć na spadek cen za metr kwadratowy. Piotr Bartkiewicz zwraca uwagę na komfortową sytuację finansową deweloperów, przez co ewentualny spadek sprzedaży nie będzie na nich wymuszać zmniejszania cennika.

Wciąż jednak nasilać się będzie trend migracji mieszkańców mniejszych miejscowości do największych aglomeracji polskich. A to również wpływać będzie na ceny na rynku mieszkań.

Do ich podwyżek może się również przyczynia polityka mieszkaniowa rządu, która na razie - zdaniem eksperta - ogranicza się do stymulowania popytu. Służą temu takie programy, jak gwarancja wkładu własnego do kredytu mieszkaniowego.