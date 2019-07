Dolar słabnie. Szef banku centralnego USA zeznawał przed komisją

Regularnie co pół roku szef amerykańskiego banku centralnego (Fed - odpowiednik naszego NBP ) zeznaje przed Komisją ds. Finansów Izby Reprezentantów (odpowiednik naszego parlamentu). Jest to zawsze jedno z najważniejszych wydarzeń dla rynków finansowych. Nie inaczej było tym razem.

- W mojej opinii komunikat Powella miał ukierunkować uczestników rynku na to, by nie zmieniali swoich oczekiwań co do nadchodzącej ekspansywnej polityki pieniężnej w USA, stąd bardziej podkreślono czynniki negatywne aniżeli pozytywne - komentuje Arkadiusz Balcerowski, analityk Domu Maklerskiego XTB.