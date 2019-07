Rekord na giełdzie w USA. Indeks S&P500 przebił okrągłą granicę

Mimo globalnego spowolnienia wśród inwestorów z Wall Street jest ciągle ogromny apetyt na ryzyko. Szukając jak najwyższych zysków wkładają coraz więcej pieniędzy na amerykańską giełdę . To sprawia, że wyceny największych światowych koncernów biją rekordy.

Indeks S&P500 pierwszy raz w historii, która sięga lat 50-tych ubiegłego wieku, przekroczył wartość 3000 pkt. To kolejna psychologiczna bariera, jaka została złamana w trwającej blisko dekadę hossie na giełdzie w USA. To otwiera drogę do dalszych zwyżek notowań akcji. Symbolika okrągłych liczb dla inwestorów ma bardzo duże znaczenie.