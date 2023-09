Duże podwyżki dla członków komisji wyborczych. Ostatni dzwonek, żeby się zgłosić

15 października przeprowadzone zostaną wybory parlamentarne, połączone z zaplanowanym przez obóz rządzący referendum. Miesiąc przed tym terminem upływa czas na składanie kandydatur na członka obwodowej komisji wyborczej - można to zrobić do piątku 15 września.

Jak czytamy na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje dieta. Przewodniczący komisji dostaną 800 zł, zastępcy przewodniczącego 700 zł, a członkowie komisji 600 złotych.

Doszło do sporych podwyżek

Serwis bankier.pl zwraca uwagę, że doszło do podwyżki w porównaniu z poprzednimi wyborami parlamentarnymi z 2019 roku. Wtedy to przewodniczący mógł liczyć na 500 zł, zastępca na 400 zł, a członek komisji - na 350 zł.

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt, w rozmowie z serwisem zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami diety i zwroty kosztów otrzymane przez osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie są zwolnione z opodatkowania do kwoty 3 tys. zł miesięcznie. Nie trzeba ich też uwzględniać z rozliczeniu PIT .

Jakie obowiązki ma komisja wyborcza

Bankier.pl dodaje, że członkowie komisji nie dostają jednak diety za nic. Mają bowiem sporo obowiązków i dzień wyborów będzie dla nich pracowity. Jak czytamy na stronie PKW, do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.