Euro odbija się od kolejnej bariery. Ale poziom poniżej 4,10 zł mało realny

Złoty powinien być o wartosci 1x1 z dolarem i euro. A szwajcarska franka powinna spaśc do 05 x1 złotego. Jak było przed okresem wypłacenia haraczu lichwie z usa. To doprowadziło by do stabilizacji w UE. A tak soros brukselski i lichwa syjonistyczna reguluje przepływ taniej siły roboczej. Kiedyś eskimosi prowadzuili geszefty przeworząc łodziami z afryki do usa na pola bawełny. Teraz afrykanie sami przepływająpłacąc a lichwa i ganksterzy tylko biorą procent od przemytników. Natomiast słowianki przemycali jako gwazdeczki dla szejków im podobnych.