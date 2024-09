Gorsze wyniki fundacji o. Rydzyka. "Bogatsi mają zamknięte portfele"

- Grupy podatników wspomagających fundację to emeryci i renciści oraz osoby z niższymi dochodami. Tak jest w naszym przypadku. Niestety ludzie bogatsi mają chyba pozaszywane kieszenie i zamknięte portfele, zamknięte serca dla dobra. Zdarzają się bogatsi, którzy pomagają - powiedział o. Rydzyk w apelu, który pojawił się w Telewizji Trwam, cytowanym przez wirtualnemedia.pl.

Redemptorysta dodał, że "wiele osób będzie miało niższe dochody opodatkowania" z powodu zmniejszenia podatku PIT z 17 do 12 proc., co nastąpiło w 2022 r. Tego samego roku podniesiono kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł.