Inflacja w Polsce rośnie, eksperci przewidują stabilizację. Nadchodzi kolejny "płaskowyż"

Inflacja w Polsce w sierpniu 2024 roku wzrosła do 4,3 proc. r/r z 4,2 proc. r/r w lipcu. Eksperci banku PKO BP podkreślają, że w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,1 proc. m/m, co stanowi powrót do bardziej typowej dynamiki po solidnym wzroście o 1,4 proc. m/m miesiąc wcześniej.