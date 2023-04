Inwestycje w kryptowaluty. Ministerstwo Finansów ostrzega przed manipulacją

Jak podało w środę Ministerstwo Finansów w komunikacie, do resortu docierają sygnały o próbach manipulacji oraz wyłudzenia pieniędzy drogą elektroniczną. Zgłoszenia, które trafiają do ministerstwa, dotyczą spreparowanego zachęcania i reklamowania przez urzędników państwowych inwestowania w kryptoaktywa. Jeśli ktoś skusi się na te fałszywe reklamy, może stracić pieniądze.

"W związku z nasileniem się tego typu incydentów w ostatnim czasie informujemy, że pracownicy Ministerstwa Finansów nie doradzają i nie zachęcają do inwestycji w kryptoaktywa ani inne instrumenty finansowe. Jest to oszustwo oraz próba wyłudzenia środków" – podkreśla resort finansów.

I zachęca do korzystania z platformy CERT, służącej do zgłaszania wszelkich oszukańczych domen, smsów i innych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Ludzie tracą tysiące złotych

Miesiąc wcześniej 86 tys. zł stracił na rzekomym handlu kryptowalutami 30-letni mieszkaniec okolic Wysokiego Mazowieckiego. Wykonując polecenia oszusta, zainstalował on oprogramowanie do zdalnej obsługi urządzenia, z którego obsługuje się konto internetowe. W ten sposób - logując się do swego banku - dał przestępcom dostęp do oszczędności. O tym, że padł ofiarą oszustwa, przekonał się przy ponownym logowaniu na konto.