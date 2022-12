Kasowanie punktów karnych. Będą nowe zasady

O sprawie pisze dziennik.pl, powołując się na rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury dotyczące kursów reedukacyjnych dla kierowców. Co się zmieni?

Zasady kasowania punktów karnych

Będzie obowiązywał kierowców, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów karnych. W przypadku kierowców z rocznym stażem limit ten wynosi 20 punktów. W przepisach zaszyto kolejną nowość. Resort chce się upewnić, że ta reedukacja odnosi długotrwały skutek. Jeśli w ciągu 5 lat od zakończenia kursu reedukacyjnego krewki kierowca znów nabije 24 punkty karne, wówczas straci uprawnienia do kierowania pojazdem. Tak, jakby nigdy ich nie miał. Wówczas trzeba od nowa zrobić kurs, zdać egzamin, dodatkowo będzie okres próbny. Punkty karne skasują się samoistnie po opływie dwóch lat, nie roku, jak dotąd.

Od kiedy nowe przepisy?

Jak tłumaczy resort, jest to zależne od nowych rozwiązań technicznych w bazie CEPIK. Zapewnił jednak, że kierowcy będą mieli 3 miesiące na przygotowanie do nowej rzeczywistości.

Piraci drogowi zdecydowanie więcej dorzucają do budżetu państwa. Pisaliśmy już w money.pl, że w pierwszym półroczu 2022 r. policja wystawiła mandaty (wszystkie, nie tylko za wykroczenia drogowe) o łącznej wartości blisko 733,8 mln zł. Dla porównania - od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. kary wyniosły w sumie ok. 361,8 mln zł.