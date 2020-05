Kolejna obniżka stóp procentowych. Na kredycie hipotecznym zaoszczędzisz nawet 137 tys. zł

Kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem – masz szansę na oszczędności!

Jeśli spadnie WIBOR, to obniży się także Twoja miesięczna rata kredytu hipotecznego, o ile oczywiście spłacasz zobowiązanie z oprocentowaniem zmiennym. Jakich oszczędności możesz się spodziewać? To zależy od warunków Twojego kredytu , udzielonej kwoty, okresu kredytowania oraz tego, ile jeszcze pozostało Ci do spłaty.

Obniżka stóp procentowych a kredyt hipoteczny

Na koniec kwietnia WIBOR spadł do 0,68%, co przy stałej marży daje zmniejszenie oprocentowania do poziomu 2,48%. Jak wyglądała sytuacja dla tych kredytów po dwóch pierwszych obniżkach stóp procentowych przez RPP?

Nawet jeśli masz do spłaty relatywnie niską kwotę kredytu, to i tak możesz liczyć na ponad 100 zł oszczędności na racie. A im więcej masz do oddania, to kwoty mogą być większe. Przy kilkuset tysiącach złotych kredytu, oddasz do banku o 90 – 150 tys. zł mniej! To dobra informacja dla posiadaczy kredytów hipotecznych, bo już kolejna rata może być o kilkaset złotych niższa, a to realnie odciąży Twój domowy budżet.