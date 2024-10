Kupił na pchlim targu obraz za grosze. Okazał się wart fortunę

Treibitz podkreślił, że dzieło wyróżniało się wyraźnym podpisem i intrygującą aurą. Dlatego po zakupie rozpoczął szczegółowe badania i skontaktował się z domem aukcyjnym Heel Fine Art Auction House w Vancouver. David Heel, prezes domu aukcyjnego, potwierdził CBC, że po otrzymaniu zdjęć nie było wątpliwości co do wagi tego odkrycia. Obraz zatytułowany "Masset, Q.C.I." z 1912 roku autorstwa Emily Carr zostanie wystawiony na aukcji 20 listopada w Toronto. Eksperci szacują, że może on osiągnąć cenę między 100 000 a 200 000 dolarów.