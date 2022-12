Złoty się umacnia, jednak kurs naszej waluty może znacząco zmienić kierunek

Jak stwierdza w swoim poniedziałkowym komentarzu Kwiecień, "złotego wspiera globalne osłabienie dolara". Złoty w ostatnim czasie radził sobie bardzo dobrze, szczególnie właśnie w relacji do dolara. Gdy jeszcze na początku października za dolara płacono nawet powyżej 5 zł, teraz jest to już 4,40 zł, co z tej perspektywy wygląda jak spora przecena.