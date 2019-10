Kursy walut. Fed pauzuje, a nie kończy z obniżkami stóp

W styczniu i marcu Fed wycofał się z planów normalizacji polityki pieniężnej. Najpierw zrezygnowano z QT, a później rozpoczęto cięcia stopy procentowe. Pierwsze cięcie nastąpiło ostatniego dnia lipca, drugie we wrześniu. Wczoraj, aby gospodarka przetrwała globalną wojnę handlową i nie pogrążyła się w recesji, Fed obniżył stopę funduszy federalnych po raz trzeci w tym roku, do poziomu w przedziale 1,50-1,75 proc.

Mając w perspektywie cięcie stóp w USA, publikowane w środę dane miały umiarkowany wpływ na notowania. Indeks nastrojów gospodarczych ESI spadł w październiku do 100,8 z 101,7 we wrześniu, okazując się jedynie nieznacznie gorszy od oczekiwań rynkowych. Dane o inflacji w Niemczech również miały ograniczone znaczenie, gdyż CPI zgodnie z założeniami spadł do 1,1 proc. r/r (z 1,2 proc. we wrześniu), natomiast HICP utrzymał się na poziomie 0,9 proc. r/r (powyżej oczekiwanych 0,8 proc.).