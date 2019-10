Złoty czeka na decyzję Fed, w czwartek może słabnąć

Dzisiejszy poranek przynosi śladowe wahania na krajowym rynku walutowym, po tym jak w poniedziałek złoty nieznacznie umocnił się do euro, dolara i szwajcarskiego franka oraz pozostał stabilny w relacji do funta. O godzinie 08:27 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,2723 zł, USD/PLN 3,8518 zł, CHF/PLN 3,8710 zł, a GBP/PLN 4,9527 zł.

Wtorek na rynku walutowym powinien być zdominowany przez oczekiwanie na wyniki kończącego się jutro dwudniowego posiedzenia Fed, które zgodnie z rynkowymi prognozami przyniesie kolejną obniżkę stóp procentowych w USA. Szacuje się, że spadną one o 25 punktów bazowych, przez co przedział wahań dla stopy funduszy federalnych zostanie obniżony do 1,50-1,75 proc. Jednocześnie prognozuje się, że Fed zrobi krótką przerwę w łagodzeniu polityki monetarnej i wróci do tego nie wcześniej niż w I kwartale 2020 roku.