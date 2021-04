Kursy walut. Mocny skok inflacji

Nie było to wielkim zaskoczeniem – droga ropa i słaby złoty musiały się właśnie w ten sposób przełożyć na ceny na stacjach i raportowana zmiana jest tu dość bliska moim oczekiwaniom (6,6 proc. wobec 5,8 proc. miesiąc do miesiąca).

To nie tłumaczy jeszcze skoku inflacji aż do 3,2 proc. rok do roku. Jej strukturę poznamy już po świętach, ale wygląda na to, że firmom już teraz łatwiej jest podnosić ceny, częściowo przynajmniej przerzucając koszty na konsumenta.