Kursy walut. Odczyt PMI może osłabić złotego.

W ostatnich dniach złoty wyraźnie umocnił się i to pomimo nieoczekiwanej obniżki stóp procentowych , do jakiej doszło podczas czwartkowego posiedzenia RPP. Nominalnie kurs euro zakończył tydzień w okolicach 4,45 zł po tym, jak rozpoczynał go o ponad 5 gr. wyżej, a w międzyczasie para przetestowała wsparcie na 4,41 zł.

Do tego KE podniosła proponowane środki na budżet unijny na lata 2021-2027 do 1,1 bln euro. Choć są to na razie tylko propozycje, już pokazanie samej determinacji w odbudowie gospodarki unijnej wystarczyło, aby wyraźnie poprawić rynkowe nastroje. To jednak może nie wystarczyć, by je utrzymać.