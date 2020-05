Kursy walut. Złoty dużo mocniejszy wobec euro i franka, ale to nie potrwa długo

Złoty dziś jest na drodze do tego, żeby umocnić się względem euro o ponad 4 grosze i jest to największe umocnienie złotego względem euro od 2016 roku – mówi Bartosz Sawicki, kierownik departamentu Analiz TMS Brokers.

Złotemu w końcu udzielił się trwający od początku kwietnia dość silny rajd na rynkach najbardziej ryzykownych. W tym czasie indeksy giełdowe rosły, a złoty cały czas pozostawał w dołku. Jednak w tym tygodniu uderzenie entuzjazmu wśród globalnych inwestorów jest naprawę imponujące. We wtorek WIG20 wzrósł o prawie 4 proc. – Mamy środowisko inwestycyjne jednoznacznie sprzyjające ryzykownym walutom. Złoty długo nie mógł umocnić się do euro i spaść poniżej 4,50, jednak w końcu to się udało – zaznacza Sawicki.

We wtorek po południu kurs euro wynosi 4,43 zł, dolara amerykańskiego 4,04 zł, a franka szwajcarskiego 4,18 zł. – Nie do końca dostrzegamy fundamentalne uzasadnienie tak silnego ruchu. W rezultacie widzimy dość wysokie ryzyko, że te poziomy w najbliższych dniach nie zostaną utrzymane – ocenia Sawicki. Euro może powrócić do 4,50 zł, dolar amerykański do 4,10 zł, a frank szwajcarski do 4,25 zł .