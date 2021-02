Kursy walut. Rynek enklawą racjonalności

Oczywiście mamy gospodarkę wolnorynkową. Każdy może i powinien inwestować w to, co uważa za słuszne. Aspekt utraty wiarygodności tradycyjnego pieniądza również był przeze mnie wielokrotnie poruszany i ma w tym kontekście istotne znaczenie. Pominę nawet to, że po zakupach Tesli Musk, nazwijmy rzeczy po imieniu, naganiał na kryptowaluty swoimi wpisami a social media, za co należy mu się dochodzenie SEC.